София, , 19:23 — REGNUM Боевую батальонную группу (ББГ) НАТО в Болгарии возглавит Италия. Об этом 18 мая со ссылкой на заявление болгарского правительства сообщает БНР.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 18 мая на специальном заседании болгарского кабинета министров.

Предполагается, что уже в июне нынешнего года на территории Болгарии в рамках ББГ будут размещены до 800 итальянских и 40 албанских военнослужащих. Кроме того, НАТО усилит присутствие в регионе румынского и британского контингента.

Напомним, создание боевой батальонной группы на Балканах было предложено Брюсселем как вариант укрепления восточных границ НАТО на фоне обострения ситуации на Украине.

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