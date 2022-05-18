София, 18 мая, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Боевую батальонную группу (ББГ) НАТО в Болгарии возглавит Италия. Об этом 18 мая со ссылкой на заявление болгарского правительства сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 18 мая на специальном заседании болгарского кабинета министров.

Предполагается, что уже в июне нынешнего года на территории Болгарии в рамках ББГ будут размещены до 800 итальянских и 40 албанских военнослужащих. Кроме того, НАТО усилит присутствие в регионе румынского и британского контингента.

Напомним, создание боевой батальонной группы на Балканах было предложено Брюсселем как вариант укрепления восточных границ НАТО на фоне обострения ситуации на Украине.