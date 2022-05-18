Москва, 18 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. ВВП России за I квартал 2022 года вырос на 3,5% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 18 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 103,5%», — говорится в сообщении.

По данным Росстата, рост показателей в I квартале зафиксирован в следующих видах экономической деятельности: пассажирооборот (+18,1%), добыча полезных ископаемых (+8,5%), обрабатывающие производства (+5,1%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+4,9%), строительство (+4,5), грузооборот (+4,1), оптовый товарооборот (+3,6%), розничный товарооборот (+3,5%), сельское хозяйство (+1,9%).

Предварительная оценка Росстата оказалась близка к прогнозу Минэкономразвития, которое оценивало рост российской экономики в I квартале 2022 года в 3,7%.