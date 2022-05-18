Дербент, Дагестан, 18 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Одна из самых длинных канатных дорог появится в скором будущем в самом древнем городе России — Дербенте. Она соединит Кавказские горы и берег Каспийского моря. Её протяженность составит почти три километра, пишет «Интерфакс».

Евгений Евгеньевич Лансере. Дагестан

Канатная дорога станет не только увлекательным аттракционом в местах с красивыми видами, но и транспортным средством для перемещения жителей Дербента и его гостей. Дорогу планируют построить до 2025 года, сообщили информагентству в пресс-службе минтуризма Дагестана.

Благодаря реализации инвестиционного проекта перемещаться с побережья Каспийского моря в горную часть, где расположена цитадель «Нарын Кала», смогут до 500 человек в час.