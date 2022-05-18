Москва, 18 мая, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 7 по 13 мая выросли в среднем на 0,05% после роста на 0,12% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

За период с начала мая, согласно оценке ведомства, потребительские цены выросли на 0,15%, а с начала года инфляция достигла 11,84%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов подорожали маргарин — на 1,4%, печенье — на 0,9%, сычужные сыры, рис и соль — на 0,8%, творог и подсолнечное масло – на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, пшеничная мука и вермишель – на 0,4%, говядина, пастеризованное молоко, сметана, гречневая крупа, макаронные изделия, черный чай и шоколадные конфеты – на 0,3%, сосиски и сардельки, стерилизованное молоко, сливочное масло и хлеб – на 0,2%, баранина, вареные колбасы, пшено и водка – на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца стали дешевле на 2,8%, сахар-песок — на 0,5%, свинина и мясо кур — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,3%. В том числе белокочанная капуста подешевела на 5,3%, огурцы — на 4,9%, помидоры — на 1,9%, свекла – на 1,5%, морковь – на 0,4%. В то же время репчатый лук стал дороже на 4,4%, картофель – на 3,3%, яблоки – на 1,7%, бананы – на 1,1%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные щётки подорожали на 1,4%, туалетное мыло — на 1,3%, зубные пасты и спички — на 0,9%, женские гигиенические прокладки — на 0,7%, туалетная бумага — на 0,6%, пеленки для новорожденных — на 0,5%, хозяйственное мыло — на 0,4%, детские подгузники — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.