Бонн, Германия, 18 мая, 2022, 20:23 — ИА Регнум. США «не в состоянии полностью защитить себя от экономических последствий» после введения санкций против России, заявила 18 мая министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции перед встречей глав финансовых ведомства стран G7 в Германии.

Federalreserve Джанет Йеллен

Йеллен затронула тему инфляции, которая вызывает обеспокоенность в США, Великобритании, Канаде и странах Европы. При этом она в очередной раз заявила, что причиной роста цен якобы стала специальная военная операция России на Украине.

«Мы осознавали, что будут последствия, что мы не сможем полностью защитить себя от экономических последствий», — указала Йеллен и добавила, что для США главной целью является оказать «максимальное негативное воздействие на Россию», чтобы снизить ее способность вести военную операцию и демонстрировать военную силу в будущем.

Глава американского минфина также указала, что «ЕС ясно дал понять о своих намерениях прекратить импорт нефти [из России] к концу этого года».

Министр также указала, что главной целью США и их союзников является сокращение доходов России для ограничения возможности финансового обеспечения спецоперации. «Мы хотим сделать то, что в наших силах для сокращения этих идущих в Россию доходов», — подчеркнула Йеллен.