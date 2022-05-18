Москва, , 19:12 — REGNUM Противостояние России и Запада представляет из себя борьбу Москвы против колониального гнета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил экономист Василий Колташов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наша борьба является борьбой антиколониальной. Мы по многим направлениям блокируем деятельность западной элиты», — сказал Колташов.

При этом эксперт отметил, что со временем Россия получит поддержку среди европейского общества.

«Рано или поздно, но прогрессивные силы Европы будут активно и открыто выступать за восстановление экономических отношений с Европой», — спрогнозировал экономист.

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