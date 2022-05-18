Москва, 18 мая, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Противостояние России и Запада представляет из себя борьбу Москвы против колониального гнета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Наша борьба является борьбой антиколониальной. Мы по многим направлениям блокируем деятельность западной элиты», — сказал Колташов.

При этом эксперт отметил, что со временем Россия получит поддержку среди европейского общества.

«Рано или поздно, но прогрессивные силы Европы будут активно и открыто выступать за восстановление экономических отношений с Европой», — спрогнозировал экономист.