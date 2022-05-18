Москва, 18 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Российский телеведущий Евгений Попов выразил надежду на то, что певица Алла Пугачёва вернётся на родину из Израиля. Об этом пишет портал StarHit 18 мая.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Алла Пугачёва

«Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачеву — верните!», — заявил телеведущий. К слову, супруга исполнительницы в России не ждут многие: в апреле 2022 года журналистка Маргарита Симоньян обвинила Галкина в излишней меркантильности и предательстве по отношению к родной стране.

Ранее Алла Пугачёва рассказала о том, когда вернётся в Россию. По словам певицы, она планирует вернуться на родину в начале сентября 2022 года.