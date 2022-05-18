Донецк, , 19:01 — REGNUM Восстановление Мариуполя уже началось, но есть вероятность того, что в будущем город будет развиваться в новом направлении, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Мариуполь. 2022 Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он отметил, что по мере очищения города от укронацистов восстановление Мариуполя существенно ускоряется.

«Пока ситуация с «Азовсталью» не была завершена — восстановление Мариуполя во многом тормозилось. Сейчас можно сказать, что например на заводе Ильича уже работают эксперты, проводят оценку, составляют дорожную карту по перечню необходимого для запуска предприятия.

Проведено разминирование и электроэнергия в Октябрьском районе уже есть на социальных объектах. Подаётся вода. Проходит оценка по жилым домам, по многоэтажкам.

С большой вероятностью, дома с тяжелыми повреждениями будут снесены, на их месте будут построены новые», — рассказал Пушилин.

При этом он напомнил, что ранее металлургические предприятия Мариуполя существенно портили экологическую ситуацию в городе, так как при их возведение многие факторы не были учтены.

«Предприятия, всё что живое, будут восстанавливаться, но есть тенденция, что Мариуполь будут развиваться в сторону города-курорта», — сказал глава ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин рассказал о главарях боевиков и иностранцах на «Азовстали»