Донецк, 18 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Восстановление Мариуполя уже началось, но есть вероятность того, что в будущем город будет развиваться в новом направлении, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь. 2022

Он отметил, что по мере очищения города от укронацистов восстановление Мариуполя существенно ускоряется.

«Пока ситуация с «Азовсталью» не была завершена — восстановление Мариуполя во многом тормозилось. Сейчас можно сказать, что, например, на заводе Ильича уже работают эксперты, проводят оценку, составляют дорожную карту по перечню необходимого для запуска предприятия.

Проведено разминирование, и электроэнергия в Октябрьском районе уже есть на социальных объектах. Подаётся вода. Проходит оценка по жилым домам, по многоэтажкам.

С большой вероятностью дома с тяжелыми повреждениями будут снесены, на их месте будут построены новые», — рассказал Пушилин.

При этом он напомнил, что ранее металлургические предприятия Мариуполя существенно портили экологическую ситуацию в городе, так как при их возведении многие факторы не были учтены.

«Предприятия, всё, что живое, будут восстанавливаться, но есть тенденция, что Мариуполь будут развиваться в сторону города-курорта», — сказал глава ДНР.