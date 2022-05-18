Вашингтон, , 19:00 — REGNUM В США на данный момент нет законной возможности для экспроприации активов Банка России, сообщила 18 мая журналистам американский министр финансов Джанет Йеллен.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1977. Россия

Заявив, что объём активов Банка России значителен, она отметила, что США и другие западные страны «заблокировали примерно $300 млрд». Такую политику она с лёгкостью оправдала, назвав «вполне естественной» на фоне «огромных разрушений на Украине».

Однако конфисковать активы Банка России США пока на законных основаниях не могут.

«В Соединённых Штатах это не является юридически допустимым. У других стран также есть юридические проблемы с этим». Джанет Йеллен «В Соединённых Штатах это не является юридически допустимым. У других стран также есть юридические проблемы с этим».

Она добавила, что западными странами обсуждается вопрос перспективы направления средств на восстановление Украины и то, должны ли активы Банка России «сыграть какую-либо роль и какую именно».

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