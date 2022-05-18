Ханты-Мансийск, , 18:54 — REGNUM В Югре с 18 мая сняты некоторые ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Разрешено проведение массовых и публичных мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера численностью более трёх тысяч человек.

Однако масочный режим в регионе остаётся в действии, сообщает оперштаб региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на 18 мая в Югре выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 12 человек больше, чем днём ранее.

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