Ханты-Мансийск, 18 мая, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Югре с 18 мая сняты некоторые ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Разрешено проведение массовых и публичных мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера численностью более трёх тысяч человек.

Однако масочный режим в регионе остаётся в действии, сообщает оперштаб региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на 18 мая в Югре выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 12 человек больше, чем днём ранее.