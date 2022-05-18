Донецк, 18 мая 2022, 18:51 — REGNUM Главари укронацистов, прячущихся на заводе «Азовсталь», пока не выходили с белым флагом, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
По его мнению, ключевым словом здесь стоит считать «пока».
«Пока командиры самого высокого звена не вышли. Но это пока», — сказал глава ДНР.
При этом на вопрос журналистов «есть ли среди них иностранцы и откуда», Пушилин заявил, что сейчас эта информация отнесена к закрытым данным.
«По иностранцам на данный момент информация закрыта», — сказал он
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