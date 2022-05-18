Донецк, 18 мая, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Главари укронацистов, прячущихся на заводе «Азовсталь», пока не выходили с белым флагом, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Поль Гюстав Доре. Крысы. ХIХ

По его мнению, ключевым словом здесь стоит считать «пока».

«Пока командиры самого высокого звена не вышли. Но это пока», — сказал глава ДНР.

При этом на вопрос журналистов, «есть ли среди них иностранцы и откуда», Пушилин заявил, что сейчас эта информация отнесена к закрытым данным.

«По иностранцам на данный момент информация закрыта», — сказал он