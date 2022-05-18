Москва, 18 мая 2022, 21:11 — REGNUM Хоррор «Род мужской» британского режиссёра Алекса Гарленда выйдет в российский прокат. Об этом пишет портал «Канобу» 18 мая.
Так, релиз картины в российских кинотеатрах состоится 23 июня 2022 года. Отмечается, что 22 мая 2022 года фильм также будет представлен на Каннском кинофестивале.
Напомним, что лента «Род мужской» рассказывает о девушке по имени Харпер, которая отправляется на отдых в тихий британский город после смерти мужа, однако её планы неожиданно меняются. Главные роли в хорроре исполнили Джесси Бакли и Рори Киннер.
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