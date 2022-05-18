Тобольск, Тюменская область, 18 мая, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске возбуждено два уголовных дела по факту растраты, совершённой бывшим директором одного из муниципальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В ходе прокурорской проверки установлено, что будучи директором управляющей компании МУП «Паритет» подозреваемый в 2018–2019 годах приобретал за счёт предприятия запасные части и расходные материалы для своего собственного автомобиля на общую сумму более 38 тыс. рублей. А в период с 2017 по 2019 годы подозреваемый растратил на корпоративы предприятия более 87 тыс. бюджетных рублей.

В итоге в отношении уже бывшего директора МУП «Паритет» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения»).