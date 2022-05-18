Чебоксары, , 18:37 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника филиала Россельхозцентра по республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и региональной прокуратуре.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал начальник одного из отделов чувашского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр». Правоохранители считают, что с октября 2018 года по январь 2019 года он фальсифицировал табели учёта рабочего времени и расчёта оплаты труда своего заместителя, который являлся родственником руководителя и в то время находился на больничном.

Ущерб оценивается следствием в 100 тыс. рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Разбирательства будут проходить в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя республиканского филиала Россельхозцентра. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения»).

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