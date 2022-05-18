Москва, , 18:36 — REGNUM Сюрприз ожидает Финляндию в связи с её решением вступить в НАТО, сообщила 18 мая журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Мария Захарова «Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству».

Российский дипломат пояснила, что соответствующие решения будут приняты на основе «всего комплекса факторов», в том числе того, «как будет развиваться членство Финляндии в НАТО».

Она добавила, что ответные меры — «в первую очередь за военными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Финляндии накануне, 17 мая, официально приняли решение о вхождении в НАТО.

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