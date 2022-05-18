Челябинск, 18 мая, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Челябинске 11-летний мальчик получил тяжёлые травмы, упав в котлован. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Инцидент произошёл в Курчатовском районе. Следственный комитет начал проверку, сообщает областное управление СКР. По предварительным данным, мальчик играл со своими ровесниками на территории стройки. Его доставили в больницу с переломами и ушибами.

Выясняются обстоятельства ЧП. Ход проверки взят на контроль главой управления Петром Решетниковым.