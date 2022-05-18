Казань, 18 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Электронные рецепты начнут выдавать медики в Татарии. Соответствующее постановление о внедрении сервиса подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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В документе говорится, что в республике электронные рецепты станут выдавать наравне с бумажными. По ним также можно получить лекарства в аптеках. По желанию пациента медработник может выдать дубликат электронного рецепта на бумажном носителе.

Электронный рецепт будет содержать сведения о медорганизации, выписавшей лекарства, информацию о самом медработнике и о лице, которое нуждается в препарате, а также сведения о назначении.

Перед тем как отправиться в аптеку рецепт необходимо зарегистрировать в сервисе в виде QR-кода. В свою очередь аптеки должны будут вносить в систему данные о своей организации, препарате и выдавшем лекарство работнике.

Республиканскому минздраву в течение 20 дней поручено разработать «дорожную карту» по подключению фармацевтических и медорганизаций к сервису «Электронный рецепт».

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в Татарии было оформлено более 1,4 млн электронных больничных.

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