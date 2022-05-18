Лондон, 18 мая 2022, 21:10 — REGNUM Британский актёр Кит Харингтон сыграет в ленте «Чудовище Мэри» режиссёра Фаррена Блэкберна («Взаперти»). Об этом пишет портал «Афиша Daily» 18 мая.
Предстоящая картина будет посвящена писательнице Мэри Шелли, написавшей книгу про монстра Франкенштейна, которого и сыграет Харингтон. Также в актёрский состав проекта войдут Клара Ругорд, Фердия Уолш-Пило и Себастьян Де Соуса, а сценарий напишут Дебора Бакстром и Стивен Халлетт.
Напомним, что Кит Харингтон прославился благодаря роли Джона Сноу в «Игре престолов». Позднее за эту роль актёр был номинирован на прайм-таймовую премию «Эмми».
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