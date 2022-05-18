Лондон, 18 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Британский актёр Кит Харингтон сыграет в ленте «Чудовище Мэри» режиссёра Фаррена Блэкберна («Взаперти»). Об этом пишет портал «Афиша Daily» 18 мая.

Gage Skidmore Кит Харингтон

Предстоящая картина будет посвящена писательнице Мэри Шелли, написавшей книгу про монстра Франкенштейна, которого и сыграет Харингтон. Также в актёрский состав проекта войдут Клара Ругорд, Фердия Уолш-Пило и Себастьян Де Соуса, а сценарий напишут Дебора Бакстром и Стивен Халлетт.

Напомним, что Кит Харингтон прославился благодаря роли Джона Сноу в «Игре престолов». Позднее за эту роль актёр был номинирован на прайм-таймовую премию «Эмми».