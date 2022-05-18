* запрещённая в России организация

Донецк, , 18:28 — REGNUM Судьбу украинских военных преступников и нацистов должен решать суд, заявил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя поддаваться эмоциям.

«Цели и задачи специальной военной операции не меняются, а что касается военных преступников, что касается националистов и прочих — их судьбу должен решать суд.

Как бы ни играли отдельные эмоции — если противник сложил оружие — дальше его судьбу решает суд. Если это нацистский преступник - то трибунал», — сказал Пушилин.

Отвечая на вопрос, в чьей юрисдикции будет проходить суд над нацистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), глава ДНР заявил, что это должен быть международный трибунал.

«Это вопрос следующего этапа. Трибунал должен быть международным», — сказал Пушилин.

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