Вашингтон, 18 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл телефонные переговоры с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Яном Цзечи, сообщили 18 мая в Белом доме.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Отмечается, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах китайско-американских отношений, а также рассмотрели вопросы региональной безопасности и нераспространения ядерного оружия.

Кроме этого, Салливан и Цзечи обсудили украинский кризис, говорится в пресс-релизе.