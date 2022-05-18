София, 18 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла с двухдневным рабочим визитом в Болгарию. Об этом 18 мая сообщает БНР.

Government of Montenegro Карен Донфрид

Согласно официальной информации, в ходе своего посещения Софии Донфрид встретится с болгарским президентом Руменом Радевым, премьер-министром Кирилом Петковым и членами болгарского Народного собрания (парламента).

На повестке дня переговоров и обсуждений — вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности, увеличение военного контингента США на Балканах, а также перспективы поставок в Болгарию сжиженного газа из США.

Напомним, ранее глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен заявил о возможности подписания между Софией и Вашингтоном масштабного договора о политическом и экономическом взаимодействии.