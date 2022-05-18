Вашингтон, 18 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. США намерены предоставить еще 35 тысяч виз категории H-2B иностранным рабочим, планирующим работать в Штатах в период с 1 апреля по 30 сентября. Решение принято на фоне роста числа открытых рабочих мест и нехватки кадров в США, сообщает 18 мая Reuters.

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С помощью виз H-2B американские бизнесмены могут нанимать иностранных работников в преддверии летних месяцев.

Рабочая виза H-2B обычно выдается иностранцам, приезжающим в США на сезонные работы, например, для стрижки газонов, уборки гостиничных номеров или обслуживании парков развлечений. Гостиничный бизнес и туризм особенно сильно рассчитывают на иностранцев.

Напомним, что ежегодно США могут выдавать до 33 тысяч виз H-2B сроком действия в шесть месяцев. Однако в этом году служба гражданства и иммиграции США объявила, что выполнила лимит еще в начале марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле администрация президента США Джо Байдена также одобрила выдачу дополнительных 35 тысяч виз H-2B.