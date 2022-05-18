Тюмень, 18 мая, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Тюменской области за четыре месяца на 12% выросло число зарегистрированных в центрах занятости безработных. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения.

Бен Шан. Безработица

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в регионе на январь 2022 года было зарегистрировано 3956 безработных, на начало мая — уже 4431.

Растёт и число соискателей подходящей работы. В январе их насчитывалось 6470 человек, в мае — 7482 человека. При этом растёт и число вакансий с 24 487 в январе до 24 941 в мае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области ищут менеджера на зарплату в 3 млн рублей.