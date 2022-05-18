Анкара, , 18:18 — REGNUM Карту «Мир» будут принимать в Турции — в гостиницах и в банках, сообщил 18 мая журналистам в ходе визита в Анкару российский вице-премьер Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя достигнуты договорённости с турецкой стороной, российский чиновник отметил, что обсуждалась возможность проведения платежей между странами в российских рублях или турецких лирах, а также работа карты «Мир» в отелях Турции.

Александр Новак «Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах».

Он также сказал, что с турецкой стороной достигнута договорённость по увеличению количества авиарейсов — и со стороны России, и со стороны Турции. Это положительно отразится на турпотоке.

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