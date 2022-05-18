Подгорица, , 18:17 — REGNUM МВД Черногории сообщило, что с 9 по 15 мая 2022 года в Черногорию въехало 1807 человек с Украины, а выехало из страны за тот же период 1643 человека.

Черногория

С 24 февраля 15 мая 2022 года в Черногорию въехало 19 099 человек с Украины, а выехало 11 801 человек.

Всего 5 граждан Украины подали прошение о международной защите в Черногории.

С начала применения Решения о временной защите (14 марта 2022 г.) по 15 мая было подано 2047 заявлений о временной защите, из них 1442 взрослых (1100 женщин и 342 мужчины) и 605 несовершеннолетних с Украины.