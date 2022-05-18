Москва, , 18:17 — REGNUM Крупный промышленный капитал в странах Евросоюза не заинтересован в разрыве экономических связей с Россией. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, несмотря на внешнюю политическую консолидацию Запада, направленную на борьбу с Россией, внутри него многие экономические и общественные силы выступают против конфликта с Москвой.

«Выразителем этого протеста является общество, производственный капитал, который не заинтересован рвать связи с Россией. Например, немецкой химической промышленности предлагается сгинуть спустя два века развития. Разумеется, руководство концернов, рядовые сотрудники, профсоюзы не хотят этого», — сказал Колташов.

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