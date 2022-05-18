Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Кризис в киноиндустрии из-за санкций и коронавируса продолжает негативно влиять на работу кинотеатров Санкт-Петербурга. Некоторые площадки либо временно приостановили деятельность, либо изменили режим работы, чтобы удержаться на плаву и продолжить платить зарплату своим сотрудникам, сообщил 18 мая ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Проблемы кинотеатры начали испытывать еще в 2020 году, когда в марте того года весь мир накрыла пандемия коронавируса. Во время эпидемии многие площадки научились привлекать зрителей и собирать кассу, показывая популярные киноленты разных лет, организовывая онлайн-мероприятия и проводя акции, но этих мер хватало, лишь чтобы выйти хотя бы на показатели безубыточности. Несмотря на помощь властей субсидиями, остаться на плаву смогли только крупные игроки рынка.

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Оценивая работу и планируя свою дальнейшую деятельность кинотеатры поняли, что в XXI веке перестала работать стандартная модель кинопоказа. Качество и формат киноконцерта уже не привлекают зрителей.

«Всё это приводит к низким сборам и не достижению точки безубыточности, а следовательно доходов не хватает на покрытие арендных, коммунальных платежей, кредитов и иных платежей, в том числе зарплаты сотрудникам», — пояснил собеседник агентства, отметив, что в первые месяцы 2022 года падение выручки составило, по предварительным оценкам, 50% от уровня 2021 года, когда действовали ограничительные меры по заполнению залов, большие перерывы на проветривание, допуск зрителей по QR-кодам.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие мировые киностудии объявили о приостановке показов своих фильмов на территории РФ. Ввиду чего кинотеатры были вынуждены пересмотреть не только формат, но и режим работы, например, отменить утренние сеансы и начинать свою работу во второй половине дня либо вообще — только по выходным.

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«Бытует тезис, что кинотеатры принадлежат олигархату и американцам… В реальности отрасль кинотеатров в России высококонкурентная. Крупнейшие игроки, это не более 30% отрасли (Объединённая киносеть и «Каро»). Большинство кинотеатров — это малый и средний бизнес. В ближайшие несколько месяцев (особенно летом) мы станем свидетелями лавинообразного банкротства кинотеатров», — предрёк источник ИА REGNUM, указав, что пока значительного уменьшения количества кинозалов не произошло, но кинотеатры уже начали ограничивать свою деятельность.