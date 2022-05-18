Вашингтон, , 18:18 — REGNUM США вряд ли продлят срок лицензии, позволяющей России выплачивать деньги держателям американских облигаций, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Такое решение, как считают в Вашингтоне, может приблизить Москву к дефолту по государственному долгу, передаёт 18 мая Reuters.

Джанет Йеллен Federalreserve

Несмотря на западные санкции, поставившие на паузу операции с российским Минфином, Центральным банком и Фондом национального благосостояния, России до сих пор удавалось осуществлять выплаты по международным облигациям.

Однако 25 мая истечет срок действия американской лицензии, позволяющей России производить выплаты держателям американских облигаций.

«Окончательного решения по этому поводу еще нет, но я думаю, вряд ли это продолжится», — заявила Йеллен, отвечая на вопрос об истечении срока действия лицензии.

«Если Россия не сможет найти способ осуществить эти платежи и технически объявит дефолт по своему долгу, я не думаю, что это каким-то значительным образом повлияет на ее положение. Они уже отрезаны от мировых рынков капитала», — добавила глава американского минфина.

Данные комментарии Йеллен сделала перед встречей с коллегами по G7, которая проходит в Германии.

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