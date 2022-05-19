Кострома, 19 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Костроме возбудили уголовное дело в связи с незаконным снятием с учёта на получение жилья 15 многодетных семей. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную прокуратурой Костромской области, сообщает областное отделение партии «Справедливая Россия — За правду».

Наталья Диева ИА REGNUM Администрация Костромы

В числе потерпевших по делу значится чета Финогеновых, имеющая семерых детей. Семья встала в очередь на получение жилья по договору социального найма в 1999 году под номером 969. В 2020 году семья стала третьей, в мае 2021 года её исключили из списка в связи с «утратой оснований», дающих право на предоставление поддержки. Другими словами, дети Финогеновых достигли совершеннолетия, юридически костромичи перестали быть многодетными.

Прокуратура Костромской области не согласилась с позицией администрации, указав, что на момент постановки Финогеновых на учет в 1999 году действовал Жилищный кодекс РСФСР. Этим законом чиновники должны были руководствоваться и в 2022 году. Главе администрации выписали представление об устранении нарушений, но чиновники отказались исполнять требования надзорного органа.

Чтобы вернуть семью на учёт, прокуратура подала иск в Свердловский районный суд Костромы. Первое заседание по делу прошло 18 мая. Дело о незаконном исключении костромских семей из очереди возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Оно находится в стадии расследования.