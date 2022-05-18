Бонн, Германия, , 17:58 — REGNUM Генеральная лицензия, выводящая из-под американских санкций выплаты по обслуживанию части российского суверенного долга и заканчивающая своё действие 25 мая, может не быть продлена в США, сообщила 18 мая журналистам министр финансов Штатов Джанет Йеллен.

Джанет Йеллен U.S. Federal Reserve

Джанет Йеллен «Считаю вполне вероятным, что лицензии будет позволено истечь».

Она уточнила, что вопрос ещё не решён, но скорее всего, США не продлят генеральную лицензию. Это вызовет технический дефолт России, поскольку страна не сможет выплачивать деньги по внешнему долгу.

Однако, отмечает американский чиновник, это не так сильно повлияет на экономику, ведь Россия уже теперь «не может осуществлять заимствования на глобальных финансовых рынках», поскольку на неё наложены санкции.

Джанет Йеллен «Если Россия не найдёт законного пути осуществлять эти выплаты и технически окажется в состоянии дефолта по своему долгу, то не думаю, что это представляет значительное изменение в ситуации с Россией».

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