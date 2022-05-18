Калуга, 18 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Фотовыставка «Мир гитары. The Best» открылась в галерее калужского Доме музыки. Она посвящена 25-летию музыкального международного фестиваля «Мир гитары», сообщили 18 мая корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

guitarworld-kaluga.ru Афиша фотовыставки «Мир гитары. The Best»

В выставке принимают участие работы 10 калужских фотографов, в разные годы снимавшие участников музыкального фестиваля. На выставке можно увидеть всех мировых и российских звезд гитарного искусства, приезжавших в Калугу на фестиваль за 25 лет. Фотографии передают атмосферу и эмоции, царившие во время концертов и за кулисами. Свои работы представили калужские фотохудожники Михаил Борисов, Сергей Лялякин, Сергей Гришунов, Антон Забродский, Анна Золотина, Андрей Киреев, Игорь Малеев, Ирина Родина, Алексей Романов и Игорь Рулев. Куратор выставки Ирина Родина.

Выставка «Мир гитары. The Best» продлится в Доме музыки Калуги по 26 мая 2022 года.