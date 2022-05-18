Ливерпуль, Великобритания, , 17:52 — REGNUM Как сообщает издание The Sun, руководство футбольного клуба «Эвертона» хочет как можно быстрее продать 26-летнего английского атакующего полузащитника Деле Алли, трансферная стоимость которого, по оценкам интернет-портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.

Деле Алли Дарья Антонова © ИА REGNUM

В текущем сезоне Деле Алли принял участие лишь в девяти матчах за «Эвертон» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле полузащитник провел 219 минут.

Деле Алли выступает за «Эвертон» с 31 января 2022 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с «ирисками» рассчитано до 30 июня 2024 года.