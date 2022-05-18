Манчестер, Великобритания, 18 мая, 2022, 17:46 — ИА Регнум. 25-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко может покинуть клуб в грядущее летнее трансферное окно.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Как сообщает издание ESPN, руководство «горожан» ищет нового левого защитника и хавбэка, которые должны будут усилить состав основной команды перед началом следующего сезона.

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в 27-ми матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.