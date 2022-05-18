Ульяновск, , 17:43 — REGNUM В Димитровграде возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля. Колёса у машины для выезда из гаража пришлось подкачать, сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Свалка автомобильных шин Андрей Репин © ИА REGNUM

В полицию обратилась 44-летняя жительница одного из посёлков Мелекесского района. Она сообщила об угоне из гаража автомобиля ВАЗ — 2107, принадлежавшего её покойному родственнику.

Под подозрение попал 28-летний ранее судимый сосед заявительницы. По словам мужчины, которые приводят полиция, он знал о нахождении в гараже «Жигулей» и ночью, сломав навесной замок, «выкатил автомобиль, подкачал колеса» и сдал в пункт приёма металла.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Барышском районе Ульяновской области проводится проверка по факту угона трактора у местного предпринимателя. Преступление было совершено в мае 2022 года.

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