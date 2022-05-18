Кюстендил , , 17:41 — REGNUM В Кюстендилской области на юго-западе Болгарии полиция изъяла у местного жителя антикварный керамический кувшин, датируемый IV–V веками нашей эры. Об этом 18 мая сообщает БНР.

Древнегреческий кувшин Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, артефакт хранился в доме так называемого «черного археолога». Раритетный экземпляр предназначался для продажи на одном из аукционов в Интернете.

Как утверждают представители музея Кюстендила, указанный кувшин представляет собой огромную историческую ценность.

В отношении владельца сосуда возбуждено дело по статье «сокрытие от государства предметов старины». Ведется следствие.

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