Кюстендил , 18 мая 2022, 17:41 — REGNUM В Кюстендилской области на юго-западе Болгарии полиция изъяла у местного жителя антикварный керамический кувшин, датируемый IV–V веками нашей эры. Об этом 18 мая сообщает БНР.
Согласно официальной информации, артефакт хранился в доме так называемого «черного археолога». Раритетный экземпляр предназначался для продажи на одном из аукционов в Интернете.
Как утверждают представители музея Кюстендила, указанный кувшин представляет собой огромную историческую ценность.
В отношении владельца сосуда возбуждено дело по статье «сокрытие от государства предметов старины». Ведется следствие.
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