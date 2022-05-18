Казань, 18 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Татарии для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией от МЧС привлекают силы и средства в составе 360 человек и 10 единиц техники. Ожидается, что с 19 по 21 мая участие в торжествах примут около 5 тыс. человек из 72 стран и 38 регионов России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В рамках празднования пройдут пять основных мероприятий. Так, в день открытия, 19 мая, на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится XIII международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

В Казанской ратуше 20 мая пройдет пленарное заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В парке «Кырлай» намечена церемония установки памятного камня строительства Соборной мечети. В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля организуют всероссийский форум татарских религиозных деятелей.

В музее-заповеднике города Болгар 21 мая намечено торжественное мероприятие, посвященное 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В праздничные дни планируют провести 50 сессий, 12 дипломатических миссий с привлечением 250 представителей СМИ и 300 волонтеров.

Экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

ИА REGNUM напоминает, выставку об основных периодах развития ислама на территории Поволжья открыли 18 мая в Госдуме.

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