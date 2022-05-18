Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность сдать в краткосрочную аренду или передать в пользование здания бывших генеральных консульств стран, объявивших о приостановке или прекращении своей деятельности в Северной столице, сообщили 18 мая ТАСС в городском комитете по внешним связям.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Латвия, Литва, Эстония объявили о закрытии своих генеральных консульств в Санкт-Петербурге после того как Россия отозвала своё согласие на деятельность этих дипломатических представительств из-за враждебной политики прибалтийских стран в отношении РФ.

Как отметили в комитете по внешним связям, сейчас в Смольном рассматривают несколько вариантов использования освободившихся помещений. Например, сдача зданий в аренду или передача их консульствам, которые не объявляли о своем закрытии, но сами располагаются в неудобных локациях и нуждаются в больших помещениях.

«В первую очередь, есть заинтересованность в вышеуказанных объектах со стороны дружественных стран, чьи консульства располагаются сейчас в менее удобных помещениях. Им будет предложено рассмотреть возможность переезда», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в Смольном не исключают, что после того как взаимоотношения России и Запада будут восстановлены, объявившие о закрытии консульств страны вернутся на свои прежние места.

«Вместе с тем, сейчас рассматривается возможность сдачи помещений в краткосрочную аренду», — отметили в ведомстве.