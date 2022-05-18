София, , 17:38 — REGNUM Правительство Болгарии приняло решение о ликвидации Государственной нефтяной компании (ГНК), регулирующей процесс хранения и возобновления резервных запасов нефтепродуктов страны. Об этом 18 мая сообщает БНР.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Согласно официальной информации, члены болгарского кабинета министров признали работу указанной структуры «неудовлетворительной и не соответствующей новым экономическим требованиям». Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил:

«Мы передадим функции ГНК ведомственным учреждениям минэкономики, это позволит сохранить в бюджете страны сотни миллионов долларов».

Напомним, ГНК была создана в мае 2020 года. В ее функции входило строительство и обеспечение работы крупнейших автозаправочных станций и нефтебаз по всей Болгарии. В последнее время деятельность структуры сопровождалась рядом коррупционных скандалов.

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