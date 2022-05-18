18 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Мариуполе уже несколько дней не слышны выстрелы и взрывы, которые почти не утихали с начала специальной военной операции. Чем сейчас живет этот ставший печально известным город?

Богдан Борман, , 21:31 — REGNUM Мариуполь уже почти два месяца не покидает новостные ленты всего мира. Именно этот приморский город стал местом ожесточенных боев между российской и украинской армиями. Буквально на днях в плен начали сдаваться военные ВСУ и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые держали оборону в развалинах завода «Азовсталь». В Мариуполе уже несколько дней не слышны выстрелы и взрывы, которые почти не утихали с начала специальной военной операции. Чем сейчас живет этот ставший печально известным город? Я, как человек, который родился в Жданове (старое название Мариуполя), готов поделиться своими мыслями на этот счет.

Так сейчас выглядит немалая часть мариупольских домов Богдан Борман © ИА REGNUM

В данный момент в нашем городе наступила почти мирная жизнь. Но проблем в Мариуполе очень много, настолько много, что в этом году (а возможно, и в следующем) их решить просто-напросто невозможно, тем более на фоне продолжающихся боевых действий, как в районе области, так и фактически на всей территории Украины.

Основная проблема, которая потребует больших вложений денег и времени, — это разрушенные жилые дома. Некоторые из этих строений не подлежат восстановлению, особенно те, в которых военные ВСУ устроили «огневые точки», выгнав жителей буквально на улицу. Другим (как, например, нашей квартире) повезло несколько больше — выбитые окна и двери, и пожар сжег всё, что могло гореть в помещении. Ну, а если у вас только «вылетели стекла», то можете смело считать себя счастливчиком…

Многие дома уже не подлежат восстановлению Богдан Борман © ИА REGNUM

Так сейчас выглядит немалая часть мариупольских домов Богдан Борман © ИА REGNUM В квартирах выбиты окна и двери Богдан Борман © ИА REGNUM

Одна из квартир в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Одна из квартир в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM В квартирах выбиты окна и двери Богдан Борман © ИА REGNUM

Проблема номер два — отсутствие рабочих мест. Да, городу нужны крепкие мужчины для разбора завалов — оплата около 35 000 рублей в месяц. А что делать женщинам и тем, чье здоровье пострадало во время боевых действий в городе? Да, гуманитарная помощь поступает в город регулярно (как из России, так и из столицы ДНР — Донецка), но всё же полноценное питание мало кто себе может позволить.

Проблема номер три. Отсутствие электроэнергии, воды и газа. Если газовое обеспечение явно вернется в дома мариупольцев нескоро, то ремонт электролиний и водопроводных систем уже началось. В некоторые дома (на первые этажи) уже подается вода, также в несколько домов была дана и электроэнергия. Процесс восстановления будет долгим — одних электрических проводов нужно десятки километров (нужно менять также проводку во многих квартирах). Питьевую воду подвозят, но опять огромные очереди…

Проблема четыре. Мародерство. Пик мародерства пришелся на конец марта — начало апреля. После того как город был занят объеденными силами России и ДНР, процесс грабежей был приостановлен, но не исчез. Да, полицейские ДНР город патрулируют, но сил, чтобы обеспечить охрану всех квартир, не хватает. Ночью мародерство продолжается, многие жители на ночь баррикадируют двери подъездов и дежурят по очереди.

Проблема номер пять. Проблема здравоохранения мариупольцев. Уцелело всего несколько больниц, работают передвижные медицинские пункты, но тем не менее вопрос здоровья стоит остро.

Идет ли работа по решению этих проблем? Без всякого сомнения, да. Идет уборка улиц, дворов и помещений. Работа над ремонтом водопровода и электрического обеспечения Мариуполя проходит чуть ли не круглосуточно. Открыты уцелевшие школы — русский язык и литература (которые после победы Майдана преподавались в лучшем случае один-два раза в неделю) вернулись в расписание уроков мариупольских учеников. Процесс восстановления города (и нормальной жизни) идёт, что бы ни говорили украинские СМИ, Да, этот процесс долгий, возможно, он затянется на несколько лет, но не будем забывать, что в нескольких десятках километров от Мариуполя до сих пор идут бои, а до окончания специальной операции еще очень далеко…