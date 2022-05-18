Рим, 18 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Пока странам ЕС не удаётся договориться о принятии шестого пакета антироссийских санкций. Об этом 19 мая рассказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в эфире Rai News 24.

Camera dei deputati Паоло Джентилони

Паоло Джентилони «Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит».

Европейский представитель выразил надежду на то, что странам ЕС удастся достичь единства и найти компромиссный вариант принятия шестого пакета.

Напомним, шестой пакет антироссийских санкций, вводимых ЕС из-за спецоперации ВС РФ на Украине, предполагает эмбарго на российскую нефть. Этот пункт не устраивает ряд европейских стран, даже на условиях его отсроченного введения.