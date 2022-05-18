Нижний Новгород, , 17:29 — REGNUM Сотрудники спецназа, участвующие в специальной военной операции на Украине поблагодарили юных нижегородцев за поддержку. В письмах дети написали, что верят в них. Об этом сообщили нижегородские СМИ 18 мая.

Спецназ Росгвардии Rosguard.gov.ru

По данным портала «Про город NN», сотрудникам спецназа нижегородской Росгвардии прислали детские рисунки в качестве поддержки. Сейчас бойцы Росгвардии проводят спецоперацию на Украине.

«Ранее им была отправлена помощь в виде одежды, медикаментов и товаров личной гигиены. В посылке также находились детские рисунки и танк, который слепил юный нижегородец, в качестве знака уважения. Получив такую моральную поддержку, военнослужащие решили сделать фотографию в знак благодарности», — пишет издание.