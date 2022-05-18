Манчестер, Великобритания, , 17:28 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 31-летний центральный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган интересен лондонскому «Арсеналу» и каталонской «Барселоне».

По информации источника, в подписании Гюндогана также заинтересованы некоторые клубы немецкой Бундеслиги.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также немецкий полузащитник получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что футболист высказал желание покинуть клуб из Манчестера, чтобы продолжить карьеру в Германии или чемпионате Турции.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 1 июля 2016 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 27 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.