Нижний Новгород, 18 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Количество преступлений против детей Нижегородской области по итогам 2021 года значительно выросло. Об этом сообщили 18 мая нижегородские СМИ, со ссылкой на доклад Уполномоченного по правам ребенка.

Педофил

По данным детского омбудсмена, в 2021 году зафиксировано 2 121 преступление в отношении несовершеннолетних. Для сравнения, в 2020 году году число противоправных действий составило 1 580.

«50,8% из них, то есть 1 077, — это преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей). В 2020 году нижегородцы совершили 924 преступления, связанных с алиментами. При этом в 2021 году на 23,3% — с 424 до 523 — выросло число преступлений в отношении несовершеннолетних, сопряженных с насильственными действиями. Количество преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности детей выросло с 172 до 253, то есть на 47,1%», — пишет портал «В городе N».