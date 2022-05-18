Москва, , 17:26 — REGNUM Участники переговоров по ядерной сделке с Ираном продолжают взаимодействие, хотя встречи в Вене пока приостановлены, сообщила 18 мая журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Мария Захарова «Контакты между участниками переговорного процесса не обрываются».

Российский дипломат пояснила, что, хотя на венской площадке наблюдается «некоторое затишье», страны — участницы ядерной сделки, или Совместного всеобъемлющего плана действий, продолжают работу. В этих контактах участвуют и американские представители.

Все прилагают энергичные усилия «по поиску наиболее эффективного и взаимоприемлемого для сторон пути для восстановления полнокровной реализации СВПД в соответствии с его первоначальными параметрами».

Захарова подчеркнула, что всем вовлечённым в ситуацию с ядерной сделкой сторонам «очевидна безальтернативность ядерной сделки».

Напомним, первоначальные параметры СВПД предполагают участие в договоре США, которые вышли из сделки в 2016 году. Участие США и ослабление антииранских санкций — это то условие, на котором настаивает Иран.

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