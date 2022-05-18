Москва, 18 мая 2022, 17:26 — REGNUM Участники переговоров по ядерной сделке с Ираном продолжают взаимодействие, хотя встречи в Вене пока приостановлены, сообщила 18 мая журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский дипломат пояснила, что, хотя на венской площадке наблюдается «некоторое затишье», страны — участницы ядерной сделки, или Совместного всеобъемлющего плана действий, продолжают работу. В этих контактах участвуют и американские представители.
Все прилагают энергичные усилия «по поиску наиболее эффективного и взаимоприемлемого для сторон пути для восстановления полнокровной реализации СВПД в соответствии с его первоначальными параметрами».
Захарова подчеркнула, что всем вовлечённым в ситуацию с ядерной сделкой сторонам «очевидна безальтернативность ядерной сделки».
Напомним, первоначальные параметры СВПД предполагают участие в договоре США, которые вышли из сделки в 2016 году. Участие США и ослабление антииранских санкций — это то условие, на котором настаивает Иран.
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